Autocertificazione, scarica il modello (Di domenica 20 dicembre 2020) Serve l’Autocertificazione?Con il nuovo Dpcm l’Autocertificazione torna obbligatoria per gli spostamenti in Italia durante il coprifuoco alle 22 alle 5.Il modulo è stato pubblicato sul sito del Viminale, uguale a quello realizzato dopo il Dpcm del 24 ottobre. L’utocertificaizone in questione è un modello standard a disposizione delle forze di polizia, e i cittadini, se fermati, dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno eseguiti dalle Forze dell’ordine a campione e chi non potrà dimostrare il motivo scritto nell’Autocertificazione sarà denunciato. Autocertificazione-2020Download Leggi su udine20 (Di domenica 20 dicembre 2020) Serve l’?Con il nuovo Dpcm l’torna obbligatoria per gli spostamenti in Italia durante il coprifuoco alle 22 alle 5.Il modulo è stato pubblicato sul sito del Viminale, uguale a quello realizzato dopo il Dpcm del 24 ottobre. L’utocertificaizone in questione è unstandard a disposizione delle forze di polizia, e i cittadini, se fermati, dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno eseguiti dalle Forze dell’ordine a campione e chi non potrà dimostrare il motivo scritto nell’sarà denunciato.-2020Download

TelemiaLaTv : Coronavirus, riecco l’autocertificazione: scarica il modulo - infoitinterno : Autocertificazione: quando serve dal 24 dicembre al 6 gennaio (scarica il modulo) - aldolicata : Ecco il modulo per l’autocertificazione a Natale. SCARICA PDF - CampobelloNews : Ecco il modulo per l’autocertificazione a Natale. SCARICA PDF - laquilablog : #Decreto #Natale2020, scarica #autocertificazione per gli spostamenti via @laquilablog -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione scarica Autocertificazione, ecco il modulo da scaricare per spostarsi durante le feste natalizie La Repubblica Autocertificazione feste natalizie: ecco il modello da scaricare per gli spostamenti

L’OMS tranquillizza i bambini: Babbo Natale è immune al covid e potrà viaggiare 17 Dicembre 2020 Elena è la prima infermiera italiana di 30 anni vaccinata contro il Covid 11 Dicembre 2020 Vaccini ...

Coronavirus, riecco l’autocertificazione: scarica il modulo

Toh! Guarda chi si rivede! Come annunciato ieri dal Premier Giuseppe Conte, l’Italia torna in zona rossa, lo farà per quasi tutto il periodo delle festività natalizie (24, 25, 26 e 27 ...

L’OMS tranquillizza i bambini: Babbo Natale è immune al covid e potrà viaggiare 17 Dicembre 2020 Elena è la prima infermiera italiana di 30 anni vaccinata contro il Covid 11 Dicembre 2020 Vaccini ...Toh! Guarda chi si rivede! Come annunciato ieri dal Premier Giuseppe Conte, l’Italia torna in zona rossa, lo farà per quasi tutto il periodo delle festività natalizie (24, 25, 26 e 27 ...