Autocertificazione, ecco il modulo da scaricare per spostarsi durante le festività natalizie [PDF]

Dal 21 dicembre stop allo spostamento tra regioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, invece 10 giorni rossi e 4 arancioni.

Dal 21 dicembre stop allo spostamento tra regioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio slalom tra giorni rossi e arancioni. Ecco il modulo per motivare la ...

Campania resta in zona arancione, poi lockdown: cosa cambia tra ordinanza e nuovo decreto

La Campania rimane arancione con ordinanza di De Luca, ma dal 24 dicembre scatterà il blocco nazionale. Ecco cosa succede dal 20 al 23.

Dal 21 dicembre stop allo spostamento tra regioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio slalom tra giorni rossi e arancioni. Ecco il modulo per motivare la ...

Campania resta in zona arancione, poi lockdown: cosa cambia tra ordinanza e nuovo decreto

La Campania rimane arancione con ordinanza di De Luca, ma dal 24 dicembre scatterà il blocco nazionale. Ecco cosa succede dal 20 al 23.