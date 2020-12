Attacco cyber al cuore dell’America | cosa c’è da sapere L’analisi di Mele

Leggi su formiche

(Di sabato 19 dicembre 2020) Almeno da marzo diverse agenzie federali statunitensi sono state colpite da uninformatico di enormi dimensioni di cui – secondo la stragrande maggioranza degli analisti – sono responsabili le unità clandestine del Cremlino. Quando si scrive “agenzie federali statunitensi” si resta sul vago, ma forse è bene fare una lista di quei dipartimenti che hanno subito l’interferenza informatica per dare la dimensione di quanto succede. Sono stati colpiti: Tesoro, Commercio, Homeland Security, Centro per la prevenzione delle malattie (che si occupa alla lotta al Covid), Agenzia per l’energia e per il nucleare, Pentagono, Fbi, National Security Agency. Forse sono anche di più. Per spiegarsi meglio: è possibile che un gruppo di hacker che lavora per i servizi segreti russi sia penetrato all’interno dei sistemi informatici base che gestiscono le armi nucleari americane. Se ...