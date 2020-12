Atalanta-Roma, nerazzurri con maglie speciali che andranno in beneficenza (FOTO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Anche quest’anno l‘Atalanta scenderà in campo con una maglia speciale per il Christmas Match, l’ultima partita di campionato prima di Natale che quest’anno vede la Dea ospitare la Roma al Gewiss Stadium. La società orobica ha svelato in queste ore la divisa che i giocatori di Gasperini indosseranno: queste maglie andranno poi all’asta in un evento organizzato insieme a Bergamo TV, con il devoluto che andrà interamente in beneficenza. Il tweet dell’Atalanta ? #ChristmasMatch XI is coming! ? Ecco la divisa che i nerazzurri indosseranno in occasione di #AtalantaRoma!Le maglie verranno poi messe in palio nell’asta benefica organizzata in collaborazione con #BergamoTV!#GoAtalantaGo ??? ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Anche quest’anno l‘scenderà in campo con una maglia speciale per il Christmas Match, l’ultima partita di campionato prima di Natale che quest’anno vede la Dea ospitare laal Gewiss Stadium. La società orobica ha svelato in queste ore la divisa che i giocatori di Gasperini indosseranno: questepoi all’asta in un evento organizzato insieme a Bergamo TV, con il devoluto che andrà interamente in. Il tweet dell’? #ChristmasMatch XI is coming! ? Ecco la divisa che iindosseranno in occasione di #!Leverranno poi messe in palio nell’asta benefica organizzata in collaborazione con #BergamoTV!#GoGo ??? ...

