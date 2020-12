Atalanta Roma, i convocati di Fonseca: c’è Santon (Di sabato 19 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani alle ore 18 contro l’Atalanta. L’elenco Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l’Atalanta. C’è Davide Santon, out i lungodegenti Pastore e Zaniolo. ??????? ? Ecco i nostri convocati per #AtalantaRoma #ASRoma pic.twitter.com/wKv9WD4VW5 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani alle ore 18 contro l’. L’elenco Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro l’. C’è Davide, out i lungodegenti Pastore e Zaniolo. ??????? ? Ecco i nostriper ##ASpic.twitter.com/wKv9WD4VW5 — AS(@OfficialAS) December 19, 2020 Leggi su Calcionews24.com

