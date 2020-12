Atalanta-Roma, Gasperini non convoca il Papu Gomez (Di sabato 19 dicembre 2020) Una frattura ormai insanabile quella tra Gian Piero Gasperini ed il Papu Gomez. Il tecnico di Grugliasco non ha convocato il calciatore argentino, attuale capitano della Dea, per Atalanta-Roma, big match della 13a giornata di Serie A cominciata oggi con Fiorentina-Hellas Verona. La frattura tra i due, oramai, sembra davvero insanabile e porterà certamente alla cessione del numero dieci sudamericano nel prossimo calciomercato invernale. Un colpo al cuore per tutti i tifosi orobici che avevano auspicato una riconciliazione tra due degli assoluti protagonisti della crescita verticale dei nerazzurri degli ultimi anni. Imbeccato in conferenza stampa, l’ex mister di Inter e Genoa ha chiarito: “Domani abbiamo la Roma, parliamo di calcio. Io sono per più capitani, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Una frattura ormai insanabile quella tra Gian Pieroed il. Il tecnico di Grugliasco non hato il calciatore argentino, attuale capitano della Dea, per, big match della 13a giornata di Serie A cominciata oggi con Fiorentina-Hellas Verona. La frattura tra i due, oramai, sembra davvero insanabile e porterà certamente alla cessione del numero dieci sudamericano nel prossimo calciomercato invernale. Un colpo al cuore per tutti i tifosi orobici che avevano auspicato una riconciliazione tra due degli assoluti protagonisti della crescita verticale dei nerazzurri degli ultimi anni. Imbeccato in conferenza stampa, l’ex mister di Inter e Genoa ha chiarito: “Domani abbiamo la, parliamo di calcio. Io sono per più capitani, non ...

