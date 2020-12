Atalanta-Roma, Gasperini non convoca Gomez (Di sabato 19 dicembre 2020) L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha escluso Alejandro 'Papu' Gomez dall'elenco dei convocati per il match contro la Roma. Per il 32enne argentino, sempre più ai ferri corti con il ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) L'allenatore dell', Gian Piero, ha escluso Alejandro 'Papu'dall'elenco deiti per il match contro la. Per il 32enne argentino, sempre più ai ferri corti con il ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - DiMarzio : #SerieA, la decisione di #Gasperini alla vigilia di #AtalantaRoma - SkySport : Papu Gomez non convocato per Atalanta-Roma, Gasperini: “Qui ci sono tanti capitani” - fisco24_info : Serie A: Atalanta-Roma, rottura con Gomez: Argentino non convocato. Gasperini: 'Ci sono più capitani' - CalcioConPod : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @ItaFootPod @TheCalcioGuys @6ixSideCalcio @ScudettoPod… -