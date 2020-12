Atalanta-Roma, Gasperini-Gomez alla resa dei conti: il tecnico esclude il Papu dalla lista dei convocati (Di sabato 19 dicembre 2020) La frattura Gomez-Gasperini appare ormai sempre più insanabile.Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda Gomez-Gasperini, che ormai tiene banco da settimane in casa Atalanta. Il tecnico della Dea, infatti, non convocherà il Papu in occasione del prossimo match di campionato contro la Roma. La rottura tra i due è dunque totale. Gomez ha giocato contro l'Ajax, è stato escluso contro l'Udinese, è rimasto in panchina con la Fiorentina ed è sceso in campo da subentrato contro la Juventus. Diffuso nel pomeriggio anche un comunicato dell'Atalanta in cui il club si schiera apertamente dalla parte del tecnico.“Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) La fratturaappare ormai sempre più insanabile.Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda, che ormai tiene banco da settimane in casa. Ildella Dea, infatti, non convocherà ilin occasione del prossimo match di campionato contro la. La rottura tra i due è dunque totale.ha giocato contro l'Ajax, è stato escluso contro l'Udinese, è rimasto in panchina con la Fiorentina ed è sceso in campo da subentrato contro la Juventus. Diffuso nel pomeriggio anche un comunicato dell'in cui il club si schiera apertamente dparte del.“Sono 23 i calciatorida mister Gian Piero ...

