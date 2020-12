Atalanta | Papu Gomez in panchina anche contro la Roma

(Di sabato 19 dicembre 2020) Per ilsi prospetta la terzaconsecutiva. Gian Piero Gasperini, infatti, è intenzionato a schierare la stessa formazione vistala Juventus Per ilsi prospetta la terzaconsecutiva. E’ lo scenario dipinto da Gazzetta dello Sport in previsione di. Gian Piero Gasperini, infatti, è intenzionato a schierare la stessa formazione vistala Juventus quindi con Pessina e Malinovskyi a supporto di Zapata. Leggi su Calcionews24.com

Liberoquotidiano.it

Per il Papu Gomez si prospetta la terza panchina consecutiva. Gian Piero Gasperini è intenzionato a schierare la stessa formazione vista contro la Juventus ...In attacco invece si annuncia ancora panchina per il Papu Gomez: ecco allora Malinovski e Pessina sull’esterno di reparto, con uno tra Zapata e Muriel in prima punta. Pure Fonseca, per le probabili ...