Atalanta, i convocati di Gasperini: Gomez fuori per scelta tecnica (Di sabato 19 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori per Atalanta-Roma, in programma domani alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. L'allenatore, in condivisione con la società, non ha convocato per scelta tecnica il Papu Gomez. Nella lista c'è però Josip Ilicic. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

