Atalanta | Gomez non convocato da Gasperini | addio sempre più vicino

In vista della partita contro la Roma, Gian Piero Gasperini lascia a casa il Papu Gomez: la rottura è insanabile. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesSembra ormai essere giunta all'epilogo l'avventura di Alejandro Gomez con la maglia dell'Atalanta: la lite tra l'argentino e Gasperini ha segnato un punto di non ritorno. Ad anticipare la mancata convocazione del Papu per la sfida dei nerazzurri contro la Roma è stato Sky Sport. Il segnale del tecnico è eloquente: l'idolo della tifoseria di Bergamo dovrà trovare un'altra squadra. La dirigenza dell'Atalanta sembrerebbe stare dalla parte dell'allenatore e per questo l'addio dell'argentino dovrebbe essere anticipato già nel corso della sessione invernale. Nella partita che si giocherà alle 18 di domani, ...

