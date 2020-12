Atalanta | Gasperini | “La Roma è una big | sarà una gara importante Gomez? Pensiamo alla partita”

(Di sabato 19 dicembre 2020) L'domani affronterà ladi Fonseca, reduce da due vittorie consecutive. L'allenatore della Dea, Gianpiero, ha parlato nella conferenza di vigilia: "Domani affronteremo una squadra in condizione che fa tanti gol, hanno trovato il passo giusto. Laera forte già nella passata stagione, ora troviamo una big del nostro campionato.unaparticolarmente interessante, con due squadre vogliose di dare il massimo.? La nostra attenzione è rivolta esclusivamentedi domani che per noi è molto. Ilicic l'ho visto bene, ha superato i recenti problemi fisici".caption id="attachment 1057801" align="alignnone" width="4320", getty/caption ITA ...

Ennesima esclusione per Alejandro Gomez che per sfida contro la Roma, cruciale per rimanere ai vertici della classifica, non è stato convocato. Sinonimo ...ATALANTA GASPERINI ROMA – La spaccatura tra Gomez e Gasperini è ormai definitiva. A sorpresa, infatti, il tecnico ha deciso di lasciar fuori l’argentino dalla lista dei convocati, fa sapere Sky Sport.