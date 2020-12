Atalanta, Gasperini esclude dai convocati Gomez per la Roma (Di sabato 19 dicembre 2020) L'Atalanta domani non avrà Pau Gomez nel match contro la Roma. Decisione di escluderlo dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. La notizia è trapelata nel pomeriggio dopo la comunicazione allo stesso giocatore."L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez". Con una nota apparsa sul sito ufficiale del club nerazzurro, con il comunicato dei 23 convocati, l'Atalanta spiega i motivi dell'esclusione del numero 10 Gomez, in vista della gara di domani contro la Roma. Poche decine di minuti prima la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro che aveva presentato così quello che sarà uno dei big match della 13^ ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) L'domani non avrà Paunel match contro la. Decisione dirlo dalla lista deidi Gian Piero. La notizia è trapelata nel pomeriggio dopo la comunicazione allo stesso giocatore."L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu". Con una nota apparsa sul sito ufficiale del club nerazzurro, con il comunicato dei 23, l'spiega i motivi dell'esclusione del numero 10, in vista della gara di domani contro la. Poche decine di minuti prima la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro che aveva presentato così quello che sarà uno dei big match della 13^ ...

ZZiliani : Scusi #Gasperini, il #Chiesa che crocefisse dopo un Fiorentina-Atalanta è lo stesso che gioca ora nella Juve e di c… - capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - ZZiliani : Fa poco clamore solo perchè parliamo di Atalanta, ma la rottura tra #Gasperini e #Gomez è un fatto enorme, un po’ c… - Vdruz : Le parole di Gasperini in vista di Atalanta Roma. Gomez non convocato - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Domani Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: Gomez out per scelta tecnica, torna Ilicic -