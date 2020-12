**Astronomia: Inaf, lunedì Giove e Saturno mai così vicini in ultimi 4 secoli** (2) (Di sabato 19 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) su Notizie.it.

Astronomia: Inaf, lunedì Giove e Saturno mai così vicini in ultimi 4 secoli

Sfruttando le potenzialità dell’astronomia multimessaggera, un nuovo studio pubblicato su Science rileva che le stelle di neutroni hanno tipicamente un raggio di circa 11.75 chilometri (con un’incerte ...

L’astrofisico Marco Tavani è il nuovo presidente Inaf

L’Inaf attuale è coinvolto in moltissimi settori dell’astronomia e dell’astrofisica da terra e dallo spazio, dalle onde radio ai raggi gamma di alta energia, passando ovviamente attraverso telescopi ...

