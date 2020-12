Asia | lettera di auguri di Mastella e Madaro ai dipendenti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lacongiunta del sindaco di Benevento, Clementee Donato, rispettivamente sindaco della città di Benevento e Presidente dell’, ai. Cari Amici,quello che sta per concludersi è stato per tutti noi un anno difficile. Nessuno pensava di dover fare i conti con una pandemia che ha sovvertito l’ordine naturale delle cose e dei valori mietendo migliaia di morti, piegando le economie dei Paesi e annebbiando l’orizzonte del futuro.Vogliamo ringrarVi, innanzitutto, per l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che avete dimostrato durante il primo lockdown quando ancora i contorni del virus non erano ben definiti. Insieme a Voi e grazie a Voi siamo riusciti a dare un contributo significativo alla tranquillità e alla ...