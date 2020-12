Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 18 dicembre 2020 (Di sabato 19 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 18 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il Tg1 Edizione Straordinaria ha avuto 5776 spettatori (20.93%), poi la puntata di The Voice Senior 2020 ha totalizzato 3740 spettatori (19.21% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3379 spettatori (18.73%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1170 spettatori (5.54%); su Rai2 Food Revolution 746 (3.16%); il film Qualunquemente su Rai3 ne ha conquistati 1070 (4.10%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 2140 spettatori (7.82%) e su La7 lo Speciale TgLa7 2037 (7.45%), poi il programma ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 dicembre 2020)dei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il Tg1 Edizione Straordinaria ha avuto 5776 spettatori (20.93%), poi la puntata di The Voice Seniorha totalizzato 3740 spettatori (19.21% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3379 spettatori (18.73%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1170 spettatori (5.54%); su Rai2 Food Revolution 746 (3.16%); il film Qualunquemente su Rai3 ne ha conquistati 1070 (4.10%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 2140 spettatori (7.82%) e su La7 lo Speciale TgLa7 2037 (7.45%), poi il programma ...

