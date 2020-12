Ascolti 18 dicembre, Grande Fratello Vip contro The Voice Senior: ecco chi ha vinto (Di sabato 19 dicembre 2020) La 27^ puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto l’eliminazione di Cristiano Malgioglio) si è conclusa con la nomination di Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.379.000 spettatori pari al 18,73% di share, mentre la nuova puntata di The Voice Senior ha registrato 3.730.000 telespettatori pari a share 19,2% The Voice Senior Ascolti 1^ puntata: 4.483.000 spettatori pari al 19,78% di share 2^ puntata: 4.189.000 spettatori pari al 18,90% di share 3^ puntata: 4.336.000 spettatori pari al 18,99% di share 4^ puntata: 3.730.000 spettatori pari al 19,2% di share Grande Fratello Vip 5 Ascolti 1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% ... Leggi su biccy (Di sabato 19 dicembre 2020) La 27^ puntata delVip (che ha visto l’eliminazione di Cristiano Malgioglio) si è conclusa con la nomination di Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.379.000 spettatori pari al 18,73% di share, mentre la nuova puntata di Theha registrato 3.730.000 telespettatori pari a share 19,2% The1^ puntata: 4.483.000 spettatori pari al 19,78% di share 2^ puntata: 4.189.000 spettatori pari al 18,90% di share 3^ puntata: 4.336.000 spettatori pari al 18,99% di share 4^ puntata: 3.730.000 spettatori pari al 19,2% di shareVip 51^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% ...

