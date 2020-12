Arte | Barbra Streisand acquista dipinto di Van Gogh all' asta per quasi 4 | 5 mln di dollari**

(Di sabato 19 dicembre 2020) New York, 19 dic. - (Adnkronos) -hato undi Vincent Van(1853-1890), appartenuto nel recente passato a Bob Guccione (1930-2010), produttore cinematografico statunitense e fondatore della rivista per adulti "Penthouse". La cantante e attrice californiana, 78 anni, da lungo tempo collezionista di arte e design, a partire da una tela di Henri Matisse comprata nel 1964, era l'acquirente anonima del quadro dell'artista olandese "Contadina con il bambino in grembo" (1885) battuto all'da Christie's a New York lo scorso il 6 ottobre per 4.470.000 dollari. Lo riferisce lo storico dell'arte Martin Bailey, uno dei maggiori specialisti di Van, in un articolo su "The Art Newspaper", precisando, secondo quanto riportato dal "New York ...

Barbra Streisand, photographed at her home in Malibu ... Tra queste, oltre a quella per gli investimenti in borsa, spiccano quelle per l'arte e il Design. Ha iniziato a collezionare già dagli anni ...