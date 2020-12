Arisa per natale si regala un nuovo amore: ecco chi è (Di sabato 19 dicembre 2020) Arisa, la voce da usignolo della musica italiana, sta vivendo un momento d’oro, non solo professionale ma anche sentimentale Arisa – InstagramE’ un momento d’oro per Arisa, al secolo Rosalba Pippa, cantante lucana ormai sulla cresta dell’onda già da qualche anno, esplosa in un Festival di Sanremo di qualche anno fa. E proprio sul palco dell’Ariston tornerà il prossimo marzo in gara con il brano: “Potevi fare di più”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@Arisamusic) Arisa però la stiamo ammirando anche nelle vesti di coach in “Amici” di Maria De Filippi, su Canale 5, dove si sta mettendo in mostra anche e soprattutto per i battibecchi con i colleghi a strenua difesa dei suoi allievi. Grande ... Leggi su kronic (Di sabato 19 dicembre 2020), la voce da usignolo della musica italiana, sta vivendo un momento d’oro, non solo professionale ma anche sentimentale– InstagramE’ un momento d’oro per, al secolo Rosalba Pippa, cantante lucana ormai sulla cresta dell’onda già da qualche anno, esplosa in un Festival di Sanremo di qualche anno fa. E proprio sul palco dell’Ariston tornerà il prossimo marzo in gara con il brano: “Potevi fare di più”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@music)però la stiamo ammirando anche nelle vesti di coach in “Amici” di Maria De Filippi, su Canale 5, dove si sta mettendo in mostra anche e soprattutto per i battibecchi con i colleghi a strenua difesa dei suoi allievi. Grande ...

