Argentina, lo stadio di La Plata intitolato a Maradona (Di sabato 19 dicembre 2020) Un altro stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Dopo il San Paolo, è il turno dell'impianto di La Plata. Stando a quanto riferiscono i media argentini, lo stadio del Gimnasia y Esgrima la Plata (ultima squadra allenata dal fuoriclasse argentino) dovrebbe infatti cambiare presto nome. L'ultima apparizione pubblica di Maradona risale proprio ad una partita giocata in quello che dovrebbe essere chiamato stadio Unico di La Plata Diego Armando Maradona, in occasione del giorno del suo 60esimo compleanno. Sarà dunque il terzo stadio Maradona nel giro del mondo dopo Buenos Aires e Napoli. SportFace.

