Arcuri “Evitiamo terza ondata e via subito con le vaccinazioni”

ROMA (ITALPRESS) – "Il rischio della terza ondata esiste. Lo dicono i dati degli ultimi giorni. La curva dei contagi, dopo le decisioni del governo di novembre, ha registrato un vistoso rallentamento ma non si è appiattita. Per questo ora sono state di nuovo adottate misure più severe, come in altri Paesi. Sappiamo di chiedere l'ennesimo sacrificio agli italiani: continuare ad essere responsabili. Nei prossimi giorni non dobbiamo solo pensare a trascorrere un Buon Natale ma impegnarci a vivere un Natale buono. Avendo cura di noi stessi e dei nostri cari". Così il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri nell'intervista pubblicata su La Repubblica affronta l'argomento vaccino anti-Covid con l'avvio della campagna il 27 dicembre, nel codiddetto "Vaccino Day" a livello europeo.

