“Aprilia Commercio” | martedì 20 la presentazione ufficiale dell’associazione dei negozianti

(Di sabato 19 dicembre 2020)22 dicembre, dalle ore 15,00, presso la Sala Consigliare “Luigi Meddi” del Comune di, si terrà la conferenza stampa didi. Sarà presente il Presidente, Savina Tatti, e il direttivo, per spiegare le motivazioni della nuova compagine, come è costituita e i progetti attuali e futuri, anche in questo pandemico che ha portato ancora nuove restrizioni, specie nei giorni di maggior lavoro per i commercianti. Invitati a partecipare, per l’amministrazione comunale il Sindaco Antonio Terra e l’Assessore alle Attività Produttive, Alessandro D’Alessandro. Per motivi di contingentamento, l’evento sarà aperto in presenza alla stampa e ai consiglierie verrà trasmessa in diretta facebook, per mezzo ...