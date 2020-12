Animali e cure veterinarie, un emendamento per autorizzare i farmaci umani (Di sabato 19 dicembre 2020) Presentato nella manovra di Bilancio dalla deputata Pd Patrizia Prestipino e caldeggiato dalle associazioni Animaliste: "Il ministero della Salute ha dato parere negativo, ma è un provvedimento di enorme impatto sociale" Leggi su repubblica (Di sabato 19 dicembre 2020) Presentato nella manovra di Bilancio dalla deputata Pd Patrizia Prestipino e caldeggiato dalle associazioniste: "Il ministero della Salute ha dato parere negativo, ma è un provvedimento di enorme impatto sociale"

Al momento, per le cure veterinarie devono essere usatii farmaci specifici, che costano molto di più di quelli umani. Eppure è capitato a molti proprietari di animali di sentirsi consigliare dal ...

L’APPELLO: SPESE SANITARIE PER GLI ANIMALI DOMESTICI

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede con forza ai membri della ... appare davvero iniquo continuare a penalizzare chi adotta un animale o ne ha cura nelle strutture di ...

