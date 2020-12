Anaao Assomed: “Dati sui posti letto manipolati dalle Regioni” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il piano disegnato dal commissario Arcuri per prepararsi alla seconda ondata dell’epidemia aveva stabilito la necessità di creare 3.500 ulteriori posti letto Covid in terapia intensiva in Italia. Secondo i Dati forniti da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, al 4 dicembre l’obiettivo era stato raggiunto, e addirittura superato, con 3.586 posti aggiunti. Tuttavia, stando a quanto riporta Graziella Melina per Il Messaggero, ci sono forti sospetti che i Dati forniti dalle Regioni siano falsati. >> Come funziona la deroga per il pranzo di Natale L’indagine di Anaao Assomed Anaao Assomed, l’associazione dei medici dirigenti, ha condotto uno studio sulla disponibilità dei ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Il piano disegnato dal commissario Arcuri per prepararsi alla seconda ondata dell’epidemia aveva stabilito la necessità di creare 3.500 ulterioriCovid in terapia intensiva in Italia. Secondo iforniti da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, al 4 dicembre l’obiettivo era stato raggiunto, e addirittura superato, con 3.586aggiunti. Tuttavia, stando a quanto riporta Graziella Melina per Il Messaggero, ci sono forti sospetti che ifornitisiano falsati. >> Come funziona la deroga per il pranzo di Natale L’indagine di, l’associazione dei medici dirigenti, ha condotto uno studio sulla disponibilità dei ...

Lo studio condotto da Anaao Assomed ha portato alla luce gravi anomalie nei dati forniti dalle Regioni, per evitare restrizioni ...

AGENAS boccia la riforma Maroni e ipoteca il modello Lombardo. Il commento di ANAAO-ASSOMED Lombardia

In data 16 dicembre AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha bocciato la riforma Maroni del 2015, mettendo in seria discussione il modello lombardo così come concepito da ...

