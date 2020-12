Among Us, un bizzarro glitch della versione Switch vi permette di accedere alla nuova mappa Airship (Di sabato 19 dicembre 2020) Among Us è sicuramente uno dei giochi-rivelazione del 2020, nonostante la sua uscita originale, nel 2018, fosse passata un po' in sordina. Grazie alla visibilità donata da youtuber e streamer, nonché ad una community in continua crescita, ora il gioco può permettersi di crescere ed evolversi. Difatti, pochi giorni fa, durante i Game Awards, gli sviluppatori di InnerSloth hanno annunciato l'arrivo di una nuova mappa di gioco per Among Us, la Airship. Essa dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2021, quindi bisognerà aspettare ancora un po', prima di poterla provare...oppure no? Stando a quanto riportato da alcuni utenti Switch, pare che sia possibile entrare nella mappa Airship grazie ad un glitch di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020)Us è sicuramente uno dei giochi-rivelazione del 2020, nonostante la sua uscita originale, nel 2018, fosse passata un po' in sordina. Grazievisibilità donata da youtuber e streamer, nonché ad una community in continua crescita, ora il gioco puòrsi di crescere ed evolversi. Difatti, pochi giorni fa, durante i Game Awards, gli sviluppatori di InnerSloth hanno annunciato l'arrivo di unadi gioco perUs, la. Essa dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2021, quindi bisognerà aspettare ancora un po', prima di poterla provare...oppure no? Stando a quanto riportato da alcuni utenti, pare che sia possibile entrare nellagrazie ad undi ...

