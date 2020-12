Amici 20, puntata di sabato 19 dicembre 2020 in diretta – Tutti i banchi confermati (Di sabato 19 dicembre 2020) Arisa - Amici 20 Amici 20 continua con il sesto speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì. Amici 20: anticipazioni puntata di sabato 19 dicembre 2020 Su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce la sesta puntata del sabato di Amici 20, con gli allievi che continuano – con successo – ad essere chiamati a confermare il proprio banco. Nel corso dello speciale spazio anche alle sfide, con i cantanti Aka7even e Arianna e la ballerina Rosa che respingono l’assalto degli ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 dicembre 2020) Arisa -2020 continua con il sesto speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì.20: anticipazionidi19Su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce la sestadeldi20, con gli allievi che continuano – con successo – ad essere chiamati a confermare il proprio banco. Nel corso dello speciale spazio anche alle sfide, con i cantanti Aka7even e Arianna e la ballerina Rosa che respingono l’assalto degli ...

