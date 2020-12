America’s Cup World Series: Luna Rossa batte Ineos e dà filo da torcere a New Zealand nel day-3 (Di sabato 19 dicembre 2020) La terza giornata di gara delle America’s Cup World Series 2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica finale di questa fase e soprattutto gli accoppiamenti in vista della Christmas Race di domani. I padroni di casa di Emirates Team New Zealand hanno chiuso il doppio Round Robin in prima posizione (5/1), perciò se la vedranno contro i britannici di Team Ineos UK (quarti con nessuna vittoria), mentre nella seconda semifinale si sfideranno American Magic (4/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3). Il day-3 delle World Series, unica tappa di preparazione in vista della Prada Cup e del Match di America’s Cup, ha fornito delle ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) La terza giornata di gara delleCup2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica finale di questa fase e soprattutto gli accoppiamenti in vista della Christmas Race di domani. I padroni di casa di Emirates Team Newhanno chiuso il doppio Round Robin in prima posizione (5/1), perciò se la vedranno contro i britannici di TeamUK (quarti con nessuna vittoria), mentre nella seconda semifinale si sfideranno American Magic (4/2) ePrada Pirelli (3/3). Il day-3 delle, unica tappa di preparazione in vista della Prada Cup e del Match diCup, ha fornito delle ...

