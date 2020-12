America’s Cup: dubbi fugati. Luna Rossa non è distante da New Zealand. E con vento leggero… (Di sabato 19 dicembre 2020) Le World Series sono finite, confermando che, contrariamente a quanto visto nella prima giornata, Emirates Team New Zealand non è di un altro pianeta, non è la barca che tremare tutti i mari fa. Certo con cinque vittorie e una sola sconfitta ha vinto davanti ad American Magic (3/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3), ma è stata a un soffio da farsi sfuggire il primo trofeo ufficiale messo in palio per questi Ac75 volanti. Peter Burling ha alzato il suo secondo trofeo dopo la Coppa nel 2017. Nella regata conclusiva della giornata Luna Rossa si è trovata con 800 metri di vantaggio, ma poi è rimasta impantanata in un buco di vento che ha permesso ai padroni del mare di casa di riprendersi e tornare in vantaggio. Cose che succedono quando il vento è debole e instabile, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Le World Series sono finite, confermando che, contrariamente a quanto visto nella prima giornata, Emirates Team Newnon è di un altro pianeta, non è la barca che tremare tutti i mari fa. Certo con cinque vittorie e una sola sconfitta ha vinto davanti ad American Magic (3/2) ePrada Pirelli (3/3), ma è stata a un soffio da farsi sfuggire il primo trofeo ufficiale messo in palio per questi Ac75 volanti. Peter Burling ha alzato il suo secondo trofeo dopo la Coppa nel 2017. Nella regata conclusiva della giornatasi è trovata con 800 metri di vantaggio, ma poi è rimasta impantanata in un buco diche ha permesso ai padroni del mare di casa di riprendersi e tornare in vantaggio. Cose che succedono quando ilè debole e instabile, ...

