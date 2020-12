Amadeus | due spalle femminili fuori dagli schemi? L' indiscrezione-bomba su Sanremo | ecco i nomi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) Elodie e Anna Tatangelo: potrebbero essere loro ad affiancaresul palco dell'Ariston nel ruolo di co-conduttrici del Festival di. Per ora però si tratta solo di voci e non è arrivata alcuna conferma né da parte della produzione del programma né da parte delle cantanti. A fare il nome della Tatangelo è stato il settimanale Vero, secondo cui la cantante potrebbe arrivare sul palco dell'Ariston dopo la partecipazione a All Together Now, il programma di Michelle Hunziker su Canale 5. Secondo Il Messaggero, però, in corsa ci sarebbe anche l'ex di Amici, Elodie. Ma non è da escludersi chevoglia accanto a sé più protagoniste, come avvenuto lo scorso anno.