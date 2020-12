Allerta soldi falsi | ecco quali girano per ora facilmente

Leggi su giornal

(Di sabato 19 dicembre 2020) Da quando è stata concepita la carta moneta, si è sviluppata anche laficazione, e anche i tempi recenti hanno visto una diffusione piuttosto capillare, seppur in lieve calo, rispetto agli scorsi anni. Leggero calo La BCE ha reso nota qualche cifra interessante in merito alle banconote false identificate nella seconda metà del 2019: 46.470 sono gli esemplari ritenuti contraffatti, un numero ancora molto alto ma comunque in calo di oltre il 13 % rispetto allo stesso periodo del 2018, e in generale si sta assistendo ad un progressivo calo anche nel senso più ampio: nella prima metà del 2019 le banconote in euro false ritirate dalla circolazione a livello globale erano state circa 251.000, in calo del 4,2% rispetto alla seconda metà del 2018 e del 16,6% rispetto alla prima metà dello stesso anno. Merito di controlli sempre più stringenti e sopratutto merito dei ...