Alberto Genovese, nuove accuse: spunta una quarta vittima di violenza (Di sabato 19 dicembre 2020) 'Sono quasi certa che facendomela passare per cocaina, qualcuno, penso Alberto, mi ha fatto assumere qualche altra sostanza che mi ha stordita. Di quelle ore in cui ero come stordita, ho solo dei ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) 'Sono quasi certa che facendomela passare per cocaina, qualcuno, penso, mi ha fatto assumere qualche altra sostanza che mi ha stordita. Di quelle ore in cui ero come stordita, ho solo dei ...

