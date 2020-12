Albano in Spagna sconvolge i fan: clamorosa caduta di stile (Di sabato 19 dicembre 2020) Albano in occasione del Natale prepara una performance speciale ai suoi fan: ma nell’eseguirla sconvolge tutti AlbanoIl grande cantautore Albano continua ad impressionare i suoi fan ma stavolta arriva oltre confine. Pochi giorni fa, nel web aveva scalpitato la notizia di un Natale un p’o particolare a casa del cantante. Infatti da poco fa, Jonathan Kashanian presso la trasmissione “Detto fatto” ha rivelato che Albano ha invitato Romina a trascorrere il Natale a Cellino San Marco ma quest’ultima “… ha rifiutato di festeggiare il Natale con loro a Cellino San Marco”. Il rapporto tra Romina Power e Al Bano non ha mai smesso di incuriosire. Fin dal principio la loro storia d’amore è stata la protagonista del gossip. Stando alle parole pronunciate in diretta da Jonathan Kashanian, Romina ... Leggi su kronic (Di sabato 19 dicembre 2020)in occasione del Natale prepara una performance speciale ai suoi fan: ma nell’eseguirlatuttiIl grande cantautorecontinua ad impressionare i suoi fan ma stavolta arriva oltre confine. Pochi giorni fa, nel web aveva scalpitato la notizia di un Natale un p’o particolare a casa del cantante. Infatti da poco fa, Jonathan Kashanian presso la trasmissione “Detto fatto” ha rivelato cheha invitato Romina a trascorrere il Natale a Cellino San Marco ma quest’ultima “… ha rifiutato di festeggiare il Natale con loro a Cellino San Marco”. Il rapporto tra Romina Power e Al Bano non ha mai smesso di incuriosire. Fin dal principio la loro storia d’amore è stata la protagonista del gossip. Stando alle parole pronunciate in diretta da Jonathan Kashanian, Romina ...

StraNotizie : Il Cantante Mascherato Spagna, Albano è il Girasole: “Un’esperienza nuova per me!” (e Milly Carlucci?) - BITCHYFit : Il Cantante Mascherato Spagna, Albano è il Girasole: “Un’esperienza nuova per me!” (e Milly Carlucci?) - stylishloonarmy : Albano pure in Spagna ???? #MaskSinger7 -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Spagna Il Cantante (S)mascherato in Spagna: il ‘Girasole’ Al Bano si dimentica di aver partecipato alla versione ital DavideMaggio.it Il Cantante (S)mascherato in Spagna: il ‘Girasole’ Al Bano si dimentica di aver partecipato alla versione italiana

Alla fine il Girasole era proprio lui: Albano Carrisi. Ci riferiamo a Mask Singer ... in questo programma mi è piaciuto maggiormente perché amo e voglio bene alla Spagna quanto amo l’Italia. La Spagna ...

Albano è il Girasole al Cantante Mascherato spagnolo: video svelamento

Si, era proprio Albano Carrisi colui che si trincerava dietro al travestimento del ‘Girasole‘: ogni dubbio è stato fugato ieri, a Madrid, durante la puntata dell’edizione spagnola de Il Cantante ...

Alla fine il Girasole era proprio lui: Albano Carrisi. Ci riferiamo a Mask Singer ... in questo programma mi è piaciuto maggiormente perché amo e voglio bene alla Spagna quanto amo l’Italia. La Spagna ...Si, era proprio Albano Carrisi colui che si trincerava dietro al travestimento del ‘Girasole‘: ogni dubbio è stato fugato ieri, a Madrid, durante la puntata dell’edizione spagnola de Il Cantante ...