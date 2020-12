Agevolazioni per chi fa delivery La proposta: Iva al 10% per l’asporto (Di sabato 19 dicembre 2020) Iva agevolata al 10% per il cibo da asporto, il cosiddetto take away, e consegnato a domicilio. La proposta è al vaglio in queste ore. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 dicembre 2020) Iva agevolata al 10% per il cibo da asporto, il cosiddetto take away, e consegnato a domicilio. Laè al vaglio in queste ore.

EmilioCarelli : ?? È legge il #decretoRistori: sospensione delle rate dei mutui, agevolazioni su affitti e bollette per aziende e pr… - webecodibergamo : La proposta - FoxyBiondi : RT @EmilioCarelli: ?? È legge il #decretoRistori: sospensione delle rate dei mutui, agevolazioni su affitti e bollette per aziende e profess… - divorex82 : RT @EmilioCarelli: ?? È legge il #decretoRistori: sospensione delle rate dei mutui, agevolazioni su affitti e bollette per aziende e profess… - tecnogazzetta : Le forniture congiunte di luce e gas possono riservare agevolazioni sul prezzo, sconti in bolletta e voucher per gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Agevolazioni per A Livorno oltre 3 milioni di agevolazioni alle utenze non domestiche per la Tari gonews Nella manovra c'è di tutto, anche un 'bonus doccia'

... degli autonomi Arriva un fondo da un miliardo per il 2021 per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'agevolazione è ...

La Regione stanzia 78 milioni di aiuti per le imprese sarde, 60 vanno ai grandi hotel

«Nuovi fondi e strumenti finanziari per le imprese, un sostegno concreto e immediato per affrontare l’emergenza e rilanciare il sistema Sardegna». Così il Presidente della Regione Christian Solinas ...

... degli autonomi Arriva un fondo da un miliardo per il 2021 per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'agevolazione è ...«Nuovi fondi e strumenti finanziari per le imprese, un sostegno concreto e immediato per affrontare l’emergenza e rilanciare il sistema Sardegna». Così il Presidente della Regione Christian Solinas ...