Abc Napoli, emergenza Covid: ok alle rateizzazioni per famiglie in difficoltà (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal manifestarsi dei primi effetti economici sulle famiglie a causa della pandemia da Covid-19?, ABC, azienda che gestisce il servizio idrico a Napoli, “ha subito adottato – è scritto in una nota – misure straordinarie per favorire l’utenza in difficoltà. Così, da aprile ha messo in campo piani di rateizzazione straordinaria ed esenzione degli interessi moratori per le fatture dei primi tre trimestri del 2020, misure che si aggiungevano a quelle già adottate fino a quel momento”. “Contestualmente, e visto l’evolversi della situazione epidemiologica, sono state adottate iniziative a salvaguardia della salute di utenti e dipendenti, consci del servizio essenziale svolto per la città di Napoli nella quale, l’emergenza di questo periodo ha contribuito ad acutizzare le già gravi situazioni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal manifestarsi dei primi effetti economici sullea causa della pandemia da-19?, ABC, azienda che gestisce il servizio idrico a, “ha subito adottato – è scritto in una nota – misure straordinarie per favorire l’utenza in. Così, da aprile ha messo in campo piani di rateizzazione straordinaria ed esenzione degli interessi moratori per le fatture dei primi tre trimestri del 2020, misure che si aggiungevano a quelle già adottate fino a quel momento”. “Contestualmente, e visto l’evolversi della situazione epidemiologica, sono state adottate iniziative a salvaguardia della salute di utenti e dipendenti, consci del servizio essenziale svolto per la città dinella quale, l’di questo periodo ha contribuito ad acutizzare le già gravi situazioni ...

