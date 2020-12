3 Cocktail Natalizi ispirati a 3 brani di successo | curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 dicembre 2020) Siete pronti per preparare 3davvero originali e unici? Il Natale ormai è vicinissimo e in radio non mancano le canzoni a tema. Quale occasione migliore per cimentarsi nella preparazione di aperitivia 3 canzoni di? Ma non perdiamo tempo e scopriamo insieme come preparare qualcosa di magico!? Iniziamo! 3: ingredienti e preparazione Tra i classicic’è sicuramente Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono. Un vero e proprio classicoo che si ispira al blues. Nato come canto di protesta contro la guerra in Vietnam, si apre con gli auguri sottovoce di John e Yoko ai figli lontani. Per preparare un drink ispirato a questa canzone, procuratevi: gin, 3 ...