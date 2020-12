20 dicembre: previsioni e allerta meteo gialla (Di sabato 19 dicembre 2020) Le previsioni meteo di domenica 20 dicembre dalla Protezione Civile preannunciano una nuova ondata di maltempo e l’allerta gialla per alcune regioni. previsioni meteo 20 dicembre: allerta gialla per Calabria e Sicilia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Ledi domenica 20dalla Protezione Civile preannunciano una nuova ondata di maltempo e l’per alcune regioni.20per Calabria e Sicilia su Notizie.it.

Le previsioni meteo di domenica 20 dicembre dalla Protezione Civile preannunciano una nuova ondata di maltempo e l’allerta gialla per alcune regioni.

METEO TORINO – Disturbi di MALTEMPO in arrivo dopo la fase STABILE, ecco le previsioni

Piogge sui settori più occidentali di Italia Come era evidente anche dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, quest\'oggi abbiamo assistito ad un nuovo peggioramento ?

