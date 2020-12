16.308 nuovi casi e 553 morti: vaccino Pfizer, un’operatrice sanitaria finisce in terapia intensiva dopo l’iniezione (Di sabato 19 dicembre 2020) Primo caso di reazione allergica molto grave al vaccino Pfizer: un’operatrice sanitaria è finita in terapia intensiva in seguito alla somministrazione del farmaco. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – salgono di 16.308 unità. Nelle ultime ventiquattro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 dicembre 2020) Primo caso di reazione allergica molto grave alè finita inin seguito alla somministrazione del farmaco. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che itotali – attualmente positivi,e guariti – salgono di 16.308 unità. Nelle ultime ventiquattro L'articolo proviene da Leggilo.org.

