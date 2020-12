111,23 morti per Covid ogni 100 mila abitanti: nessuno al mondo peggio dell’Italia (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia è il Paese con il più alto tasso di mortalità da Coronavirus: 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti. Non esiste Paese al mondo dove la mortalità da Coronavirus ogni 100 mila abitanti sia più alta che in Italia. E’ questo il terribile dato che emerge da uno studio condotto dall’Università statunitense Johns Hopkins, che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia è il Paese con il più alto tasso di mortalità da Coronavirus: 111,23 decessi100. Non esiste Paese aldove la mortalità da Coronavirus100sia più alta che in Italia. E’ questo il terribile dato che emerge da uno studio condotto dall’Università statunitense Johns Hopkins, che L'articolo proviene da Leggilo.org.

L'Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da coronavirus ogni 100mila abitanti. E' quanto rilevano i dati della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pand ...

L’Italia è il paese col più alto numero di morti di Covid per abitante

Dall’inizio della pandemia infatti in Italia sono morte 111,23 ogni 100.000 abitanti. Dietro di noi si trovano la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97). L’Italia è invece ...

L'Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da coronavirus ogni 100mila abitanti. E' quanto rilevano i dati della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Dall'inizio della pandemia infatti in Italia sono morte 111,23 ogni 100.000 abitanti. Dietro di noi si trovano la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97).