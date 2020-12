Zorzi commenta l’ingresso di Cecilia Capriotti al Gf Vip: «Yespica invecchiata male» (Video) (Di sabato 19 dicembre 2020) Cecilia Capriotti entra al Gf Vip 5 e Tommaso Zorzi e Stefania Orlando commentano il nuovo ingresso con alcuni commenti davvero pungenti. L’entrata della concorrente c’è stata nella puntata di Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020, con Zorzi e Stefania che ne hanno dette di cotte e di crude sulla conduttrice, attrice e showgirl, così come peraltro si è definita la diretta interessata nella clip di presentazione ufficiale. Cecilia Capriotti si prepara ad entrare nella Casa di #GFVIP! Ecco la sua clip di presentazione! pic.twitter.com/4P2Op54wc0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020 Cecilia Capriotti fa il suo ingresso al Gf Vip Subito dopo la clip, allora, al Gf Vip 5 Cecilia ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 dicembre 2020)entra al Gf Vip 5 e Tommasoe Stefania Orlandono il nuovo ingresso con alcuni commenti davvero pungenti. L’entrata della concorrente c’è stata nella puntata di Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020, cone Stefania che ne hanno dette di cotte e di crude sulla conduttrice, attrice e showgirl, così come peraltro si è definita la diretta interessata nella clip di presentazione ufficiale.si prepara ad entrare nella Casa di #GFVIP! Ecco la sua clip di presentazione! pic.twitter.com/4P2Op54wc0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020fa il suo ingresso al Gf Vip Subito dopo la clip, allora, al Gf Vip 5...

Tommaso Zorzi ha commentato: "Com'è invecchiata male la Yespica. Noi ce la siamo meritata la casa, non è che può arrivare la prima sgallettata ed entrare. Secondo me, una settimana nel cucurio ...

