Zona rossa di Natale, oggi la decisione del governo: cosa si potrà fare e cosa no (Di venerdì 18 dicembre 2020) Natale, le misure al vaglio del governo: le regole per le riunioni familiari È convocato per oggi alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale secondo fonti di governo si potrebbero definire le misure anti Covid da adottare a Natale, e che potrebbero essere annunciate in serata con una conferenza stampa: sul tavolo del governo anche le regole per le riunioni familiari. L’obiettivo comunque è quello di arginare il contagio e far scendere l’Rt, stabile allo 0,8, almeno allo 0,5, la soglia minima che potrebbe permettere di far tirare un sospiro di sollievo. Ma i numeri faticano a scendere, e ieri il bilancio giornaliero dei decessi era di 683 con 18.236 contagi e 14.169 tamponi in meno rispetto al giorno precedente. La percentuale positivi/tamponi è tornata infatti a salire al 9,8 per ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020), le misure al vaglio del: le regole per le riunioni familiari È convocato peralle 18 il Consiglio dei ministri nel quale secondo fonti disi potrebbero definire le misure anti Covid da adottare a, e che potrebbero essere annunciate in serata con una conferenza stampa: sul tavolo delanche le regole per le riunioni familiari. L’obiettivo comunque è quello di arginare il contagio e far scendere l’Rt, stabile allo 0,8, almeno allo 0,5, la soglia minima che potrebbe permettere di far tirare un sospiro di sollievo. Ma i numeri faticano a scendere, e ieri il bilancio giornaliero dei decessi era di 683 con 18.236 contagi e 14.169 tamponi in meno rispetto al giorno precedente. La percentuale positivi/tamponi è tornata infatti a salire al 9,8 per ...

