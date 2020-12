Zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei festivi e prefestivi: il governo verso l’intesa. E spunta l’ipotesi di dire sì al cenone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e Zona arancione nei giorni feriali. Questo è l’orientamento che emerge, a quanto si apprende da fonti di governo, dal vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Francesco Boccia sulle prossime misure anti-Covid. Ora il confronto con le Regioni, prima del Consiglio dei ministri in agenda alle 18, che dovrebbe dare il via libera a un decreto contenente le misure, e della conferenza stampa di Conte. Il nodo dei congiunti Non ci si potrà muovere, nei giorni “rossi”, se non per salute, lavoro, necessità. Non solo. Fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, sarà consentito, sia nelle giornate “rosse” che in ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 24al 6l’Italia sarànei giornie prearancione nei giorni feriali. Questo è l’orientamento che emerge, a quanto si apprende da fonti di, dal vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Francesco Boccia sulle prossime misure anti-Covid. Ora il confronto con le Regioni, prima del Consiglio dei ministri in agenda alle 18, che dovrebbe dare il via libera a un decreto contenente le misure, e della conferenza stampa di Conte. Il nodo dei congiunti Non ci si potrà muovere, nei giorni “rossi”, se non per salute, lavoro, necessità. Non solo. Fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, sarà consentito, sia nelle giornate “rosse” che in ...

