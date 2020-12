Zona arancione, dagli spostamenti alle chiusure: cosa si può (e non si può) fare durante le feste di Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà Zona arancione nei giorni lavorativi, ma passerà a Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. È questo l'orentamento del... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarànei giorni lavorativi, ma passerà arossa nei giorni festivi e prefestivi. È questo l'orentamento del...

Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - Agenzia_Ansa : #Natale: Italia #zonarossa dal 24 al 6 festivi e prefestivi Nei giorni lavorativi in zona arancione #ANSA - fanpage : #DPCMnatale L'Italia zona rossa. Cosa si potrà e non si potrà fare - marcotamboo : @ledoventinove Per farti capire mia sorella vive a 700m in linea teorica potrebbero andarci solo mia mamma e mio ba… - valy_s : RT @cris_cersei: 28 29 30, 4 5 e 6 zona ARANCIONE. Quindi ristoranti e bar chiusi dal 24 al 7. Gli hanno dichiarato guerra, devono farli ch… -