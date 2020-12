Zingaretti: “Verifica di governo? Va chiusa questa fase, non si può vivere nell’incertezza in eterno” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Verifica di governo? Credo che ora tutte le forze politiche abbiano indicato le priorità al presidente Conte, ora bisogna chiudere in fretta questa fase perché non si può vivere nell’incertezza in eterno”. Così il governatore del Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sottolineando che bisogna “decidere in queste ore” anche sul Recovery Fund. “Il Pd chiede che si decida e il governo proceda sul Recovery, e si chiuda questa stagione. È tempo delle decisioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “di? Credo che ora tutte le forze politiche abbiano indicato le priorità al presidente Conte, ora bisogna chiudere in frettaperché non si puòin”. Così il governatore del Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola, sottolineando che bisogna “decidere in queste ore” anche sul Recovery Fund. “Il Pd chiede che si decida e ilproceda sul Recovery, e si chiudastagione. È tempo delle decisioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

