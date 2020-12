Zingaretti | al Trullo inaugurato nuova area verde con parco giochi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Unaconnel quartiere del. Con un investimento di circa 300mila euro, la Regione Lazio ha messo a disposizione delle famiglie del quartiere romano un nuovo giardino a piazza Caterina Cicetti. Uno spazio creato per i cittadini la cui gestione viene affidata proprio alle associazioni di quartiere.” “Avere cura del territorio e in modo particolare delle periferie si deve tradurre in azioni concrete come queste, utili a promuovere la cosiddetta rigenerazione urbana e a rendere i quartiere delle grandi citta’ come la Capitale piu’ vivibili, piu’ accessibili, piu’ verdi e anche piu’ sicuri per chi li abita.” “Questi spazi rappresentano spesso luoghi di aggregazione per cittadini di tutte le eta’, dagli anziani ai piu’ giovani, e diventano vitali ...