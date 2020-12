Zaki e Regeni, il Parlamento Ue si schiera con l’Italia: approvata la risoluzione che condanna l’Egitto sui diritti umani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Adesso l’Italia è un po’ meno sola. È passata la risoluzione con cui il Parlamento europeo condanna l’Egitto per il mancato rispetto dei diritti umani e chiede all’Unione europea di attivarsi per ottenere la scarcerazione di Patrick Zaki e la collaborazione delle autorità egiziane sull’omicidio di Giulio Regeni. Alla fine la risoluzione parlamentare – che non è vincolante dal punto di vista giuridico, ma ha un chiaro valore simbolico – proposta dai liberali, socialisti e dai verdi ha incassato anche il sostegno della parte italiana dei popolari, ovvero di Forza Italia, che avrebbe votato compatta a favore. Sono stati 434 i voti a favore e 49 i contrari su un totale di 685 votanti. In Europa si vota sui ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Adessoè un po’ meno sola. È passata lacon cui ileuropeoper il mancato rispetto deie chiede all’Unione europea di attivarsi per ottenere la scarcerazione di Patricke la collaborazione delle autorità egiziane sull’omicidio di Giulio. Alla fine laparlamentare – che non è vincolante dal punto di vista giuridico, ma ha un chiaro valore simbolico – proposta dai liberali, socialisti e dai verdi ha incassato anche il sostegno della parte italiana dei popolari, ovvero di Forza Italia, che avrebbe votato compatta a favore. Sono stati 434 i voti a favore e 49 i contrari su un totale di 685 votanti. In Europa si vota sui ...

EP_President : Oggi l'@Europarl_IT ha detto all'Egitto: nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani. Vogliamo verità… - pfmajorino : Il #ParlamentoEuropeo ha approvato la nostra risoluzione sui diritti umani in #Egitto. Si affermano cose chiare. S… - pfmajorino : È in votazione al #ParlamentoEuropeo la risoluzione sui diritti umani in #Egitto. Molto molto netta. Speriamo davv… - zazoomblog : Zaki e Regeni il Parlamento Ue si schiera con l’Italia: approvata la risoluzione che condanna l’Egitto sui diritti… - EugenioCardi : RT @pfmajorino: Il #ParlamentoEuropeo ha approvato la nostra risoluzione sui diritti umani in #Egitto. Si affermano cose chiare. Stop vend… -