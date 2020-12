Wuhan | i giovani e l' addio al Covid | locali pieni | cene | feste e niente mascherine «La nostra seconda vita»

(Di venerdì 18 dicembre 2020), tutto come prima. Come nulla fosse successo, o quasi. La città della pandemia, in Cina, sta ?imparando? aggiare di nuovo a un anno di distanza dall'esplosione - in...

Il Messaggero

Le immagini arrivano dall’agenzia Reuters e mostrano dei giovani a Wuhan, laddove tutto è iniziato, che si divertono e frequentano i locali. Da quelle parti, il Covid è solo un ricordo. Mentre ...“One night in Wuhan”: così si intitola l’articolo di Reuters ... many using the opportunity to prepare for a time when the city would recover (Studenti, musicisti, artisti e giovani lavoratori – lo ...