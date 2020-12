Wonder Woman 1984: Patty Jenkins svela perché aveva quasi rinunciato alla regia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Patty Jenkins ha svelato recentemente che aveva quasi detto addio alla regia di Wonder Woman 1984 a causa delle trattative con i produttori. Wonder Woman 1984 avrebbe potuto avere un'altra persona dietro la macchina da presa: Patty Jenkins ha infatti svelato che aveva quasi rinunciato all'incarico a causa delle lunghe trattative con lo studio. La filmmaker ha parlato della situazione durante il podcast Happy Sad Confused ricordando le difficoltà affrontate nel trovare un accordo. Patty Jenkins ha spiegato che stava per rinunciare al ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020)hato recentemente chedetto addiodia causa delle trattative con i produttori.avrebbe potuto avere un'altra persona dietro la macchina da presa:ha infattito cheall'incarico a causa delle lunghe trattative con lo studio. La filmmaker ha parlato della situazione durante il podcast Happy Sad Confused ricordando le difficoltà affrontate nel trovare un accordo.ha spiegato che stava per rinunciare al ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984: Patty Jenkins svela perché aveva quasi rinunciato alla regia - sfiorata82 : RT @badtasteit: #PattyJenkins stava per abbandonare la regia di Wonder Woman 1984 per questioni salariali - sfiorata82 : RT @badtasteit: #WonderWoman1984: la regista sui dubbi iniziali della Warner Bros. - infoitcultura : Wonder Woman 1984 - slitta ancora l'uscita italiana - infoitcultura : Wonder Woman 1984: la WB aveva dei dubbi sul film durante la produzione -