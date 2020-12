Vuoi far saltare in aria Donald Trump? Basta pagare: Usa, sconcertante lotteria (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se il vostro sogno è "far saltare in aria Donald Trump", bene, potete realizzarlo. Circa. Il punto è che il Trump Plaza, l'enorme ex casinò ad Atlantic City (una delle storie più controverse nella parabola di The Donald) verrà fatto saltare in aria il prossimo mese. La demolizione prevede una raccolta fondi a beneficio del Boys & Girls Club della città, raccolta dalla quale il sindaco spera di ottenere almeno 1 milione di dollari. Come? Presto detto: chi offrirà più soldi, potrà premere il bottone che innescherà la demolizione. Insomma, farà saltare in aria un pezzo di storia firmata Trump. Il Trump Plaza fu inaugurato nel 1984 e chiuso nel 2014: da allora, è in totale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se il vostro sogno è "farin", bene, potete realizzarlo. Circa. Il punto è che ilPlaza, l'enorme ex casinò ad Atlantic City (una delle storie più controverse nella parabola di The) verrà fattoinil prossimo mese. La demolizione prevede una raccolta fondi a beneficio del Boys & Girls Club della città, raccolta dalla quale il sindaco spera di ottenere almeno 1 milione di dollari. Come? Presto detto: chi offrirà più soldi, potrà premere il bottone che innescherà la demolizione. Insomma, faràinun pezzo di storia firmata. IlPlaza fu inaugurato nel 1984 e chiuso nel 2014: da allora, è in totale ...

