Volley | Superlega 15 giornata Trento-Piacenza con vista sul terzo posto | Perugia con Verona per alimentare la fuga

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono quattro le partite in programma nell’ultimo fine settimana prima di Natale indopo il doppio rinvio al 21 gennaio di Milano-Modena e Civitanova-Monza. Fari puntati sull’anticipo di domani (ore 18.15) in programma a. La Sir Safety, che già può contare su 5 lunghezze di vantaggio sulla diretta rivale per la vittoria nella regular season, Civitanova, può mettere ulteriore pressione sui marchigiani ospitando la NBV. I veneti, nelle ultime due partite, hanno messo in seria difficoltàe hanno espugnato con un secco 3-0 il PalaDeAndrè di Ravenna, quindi niente passeggiate inper la capolista che, di rientro dal triangolare non proprio fortunatissimo di Champions, ha vinto la battaglia di Padova sette giorni fa in tre set. Domenica la sfida clou si gioca a ...