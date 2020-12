Volley, Catia Pedrini: “Ivan Zaytsev il prossimo anno giocherà a Piacenza” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’annuncio di Catia Pedrini arriva come una bomba che sconquassa gli equilibri della Superlega: nella prossima stagione Ivan Zaytsev giocherà a Piacenza. Ad annunciarlo è stata proprio la presidente della Leo Shoes Modena, ex squadra dello Zar. In questa stagione il capitano della nazionale azzurra ed ex bandiera dei Canarini è in forza ai russi del Kuzbass Kemerovo, squadra con la quale Zaytsev ha anche sfidato Modena in Champions League rimediando una sonora sconfitta dalla squadra di Andrea Giani. La presidente della Leo Shoes Modena, come riportato dal sito sportPiacenza, nel corso della trasmissione Barba e Capelli in onda su Trc, ha sottolineato: “Il prossimo anno Ivan Zaytsev ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’annuncio diarriva come una bomba che sconquassa gli equilibri della Superlega: nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stata proprio la presidente della Leo Shoes Modena, ex squadra dello Zar. In questa stagione il capitano della nazionale azzurra ed ex bandiera dei Canarini è in forza ai russi del Kuzbass Kemerovo, squadra con la qualeha anche sfidato Modena in Champions League rimediando una sonora sconfitta dalla squadra di Andrea Giani. La presidente della Leo Shoes Modena, come riportato dal sito sport, nel corso della trasmissione Barba e Capelli in onda su Trc, ha sottolineato: “Il...

